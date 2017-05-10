ترامب يقيل مدير الـ "أف بي أي" جيمس كومي

وذكر البيان، أبلغ الرئيس دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي بأنه أنهى خدمته وأقاله من منصبه ".

وكان ترامب قد أرسل خطابا لكومي، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال فيه على الرغم من أنني أقدر بشكل كبير أنك أعلمتني في 3 مناسبة منفصلة بأني لست موضع تحقيق، إلا أنني أتفق مع تقييم وزارة العدل بأنك لست قادرا على إدارة المكتب بفعالية.

ودعا ترامب إلى ضرورة إيجاد قائد جديد لمكتب التحقيقات الفيديرالية من شأنه إعادة الهيبة والثقة إلى هذه المؤسسة. ويذكر أن كومي عين مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالية في عام 2013 وأثار حالة جدل شديدة أثناء الانتخابات الرئاسية في عام 2016 بعد إعلان التحقيق في رسائل البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، قبل أيام من انتخابها في خطوة تسببت جزئيا في خسارتها.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شاك شومر، في بيان أن إقالة كومي " خطأ كبير"، معتبرا الإقالة جزء من محاولة للتغطية على الأخطاء المتعلقة بالتحقيقات الروسية.