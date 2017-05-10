أمريكا تعتزم حظر الاجهزة الإلكترونية على متن الطائرات القادمة من أوروبا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي ديفيد لابان، أن الوزارة توشك على اتخاذ قرار يقضي بتوسيع عملية حظر أجهزة الكمبيوتر ليشمل المسافرين القادمين من أوروبا.

وأضاف، أنه تم إرسال تحذير لشركات الطيران التي تضمن رحلات بين أوروبا والولايات المتحدة من إمكانية تنفيذ هذه الخطوة.

وكانت واشنطن، قد أعلنت شهر مارس الماضي، حظر إدخال أجهزة الحواسيب المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الركاب للرحلات الجوية المباشرة القادمة من عدد من دول إفريقيا والشرق الأوسط، مبررة ذلك بحماية الأمن القومي الأمريكي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طبقت الولايات المتحدة وبريطانيا منعا انتقائيا لتلك الأجهزة في الرحلات القادمة من دول محددة.