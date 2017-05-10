تركيا تعتبر قرارا واشنطن بتسليح المقاتلين الأكراد في سوريا غير مقبول

حيث كشف نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانيكلي، أن قيام واشنطن بتسليح المقاتلين الأكراد في سوريا غير مقبول، آملا في أن توقفها عن دعم وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا.

أما قوات "سوريا الديمقراطية" ائتلاف الفصائل الكردية العربية المدعومة من واشنطن، اعتبرت أن قرار واشنطن بتسليح المقاتلين الأكراد، سيؤدي إلى القضاء على الإرهاب بشكل سرعة، حيث نقلت وكالة "فرانس برس" اليوم اللآربعاء، عن المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، طلال سلوا، أن قرار واشنطن بتسليح الأكراد سيعمل على القضاء على الإرهاب في سوريا بسرعة.

للإشارة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس اللأمريكي دونالد ترامب، أذن بتسليح المقاتلين الأكراد في سوريا، وذلك من أجل استرجاع مدينة الرقة من تنظيم "داعش" الإرهابي.







