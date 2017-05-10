مرض خطير جديد يضرب إفريقيا

ووفقا للمعلومات الواردة عن مكتب الهيئة في الخامس ماي الجاري فإنه "في الفترة ما بين 23 أفريل و4 ماي 2017، تم تسجيل 28 إصابة بهذا المرض في جمهورية ليبيريا وحدها، لقي منهم 12 مصابا حتفهم، في حين أن جميع التحاليل التي أجريت على المصابين أكدت خلو أجسادهم من عدوى الإيبولا القاتلة".

ويتوقع الخبراء أن المرض الذي يتسبب بالحمى والإقياء والإسهال، انتقل إلى المصابين عبر الأغذية أو المياه الملوثة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية وعددا من المنظمات الأخرى باشرت تحقيقاتها لمعرفة أصل هذا المرض وأسباب انتشاره، في حين أكد الخبراء التابعون للمركز الروسي للبحوث ومكافحة الأمراض السارية في غينيا استعدادهم لتقديم جميع المساعدات اللازمة، وأوضحوا في بيان أن "الوضع تحت السيطرة حاليا".