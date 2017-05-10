إيطاليا تعلق العمل باتفاقية شنغن لإجراءات أمنية

وحسب ما أعلنت عنه الهيئة القومية للطيران المدني الإيطالية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي بالأنترنت، فإن تعليق العمل باتفاقية شنغن مؤقتا جاء بعد اجتماع عقد أمس بمقر الهيئة في روما، وحضره مسؤولون في وزارة الداخلية، تم على إثره اتخاذ قرار بتنفيذ الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية قمة تاورمينا لمجموعة السبع".

وجاء قرار الهيئة تتمة لقرار وزارة الداخلية القاضي بتشديد الرقابة على الحدود الداخلية لإيطاليا خلال قمة مجموعة السبعة في تاورمينا، وذلك بفحص جميع الملفات الشخصية للأفراد الذين دخلوا إلى التراب الإيطالي، مع إعطاء أهمية قصوى لمراقبة الموانئ و المطارات، بتكثيف عمليات التفتيش للمركبات والأشخاص خاصة الىتين من اليونان وكرواتيا و ألبانيا، حيث خصصت وزارة الداخلية الإيطالية بمعدل 32 جنديا في كل خلية أمنية مخصصة لذلك.

وسيشمل تعليق العمل باتفاقية شنغن، ابتداء من اليوم، وحتى 30 من الشهر ماي الجاري، تعطيل تطبيق شنغن الحدود البحرية والبرية للبلاد، خلال نفس التاريخ".

ومن المقرر أن تعقد قمة قادة مجموعة السبع التي تضم "الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وكندا، وبريطانيا" في مدينة "تاورمينا" الإيطالية في 26 و27 ماي المقبل.