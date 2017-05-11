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واشنطن تعزم تسليح أكراد سوريا خلال الأيام القليلة القادمة

نشر يوم 2017/05/11 592 0 عطار براهيم واشنطن تعزم تسليح أكراد سوريا خلال الأيام القليلة القادمة
كشف مسؤول عسكري أمريكي، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة، ستبدأ في أقرب الآجال، تسليم شحنات الأسلحة إلى الميليشيات الكردية، في سوريا رغم إنتقادات الرئيس أردوغان، الذي دعا الرئيس ترامب، إلى التراجع عن هذا القرار.

وكشف العقيد جون دوريان، متحدث عسكري أمريكي بإسم التحالف الدولي ضد داعش، أن كمًا من الذخيرة و الأسلحة موجود في المكان نفسه ويمكن  توزيعه سريعا. 

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن واشنطن، تنوي مد المقاتلين الأكراد بأسلحة  خفيفة، وذخائر وعربات مدرعة، وتجهيزات هندسية. للتمكن من التصدي للشاحنات المفخخة حسب البنتاغون. وأثار هذا القرار غضب تركيا التي تعتبر هؤلاء المقاتلين إمتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفائها الغربيين، تنظيما "إرهابيا".

وقال أردوغان في هذا الصدد إن الحرب ضد الإرهاب لا يجب أن تقودها منظمة  إرهابية أخرى، مضيفا نريد أن نعرف أن حلفاءنا سيقفون معنا، وليس مع المنظمات  الإرهابية .

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