واشنطن تعزم تسليح أكراد سوريا خلال الأيام القليلة القادمة

وكشف العقيد جون دوريان، متحدث عسكري أمريكي بإسم التحالف الدولي ضد داعش، أن كمًا من الذخيرة و الأسلحة موجود في المكان نفسه ويمكن توزيعه سريعا.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن واشنطن، تنوي مد المقاتلين الأكراد بأسلحة خفيفة، وذخائر وعربات مدرعة، وتجهيزات هندسية. للتمكن من التصدي للشاحنات المفخخة حسب البنتاغون. وأثار هذا القرار غضب تركيا التي تعتبر هؤلاء المقاتلين إمتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفائها الغربيين، تنظيما "إرهابيا".

وقال أردوغان في هذا الصدد إن الحرب ضد الإرهاب لا يجب أن تقودها منظمة إرهابية أخرى، مضيفا نريد أن نعرف أن حلفاءنا سيقفون معنا، وليس مع المنظمات الإرهابية .