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السلطات التركية توقف 57 شخصا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة

نشر يوم 2017/05/12 1371 0 مريم .ع السلطات التركية توقف 57 شخصا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة
أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الجمعة، 57 شخصا كانوا يعملون في بورصة اسطنبول على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في جويلية المنصرم.

وتم توقيف المشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في ستة محافظات، وذلك بعد إصدار نحو 100 مذكرة توقيف، حسب وكالة الأناضول.  وأشارت الوكالة إلى أن ممثلي الادعاء أمروا باحتجاز 102 شخص في إطار التحقيق موضحة أن  المداهمات جرت فجرا واستهدفت مشتبها فيهم فصلوا من أماكن عملهم في بورصة  اسطنبول عقب المحاولة الانقلابية.

وللتذكير فقد ألقت السلطات التركية القبض على نحو 49 ألف شخص من 150 ألفا خضعوا  للتحقيق، كما تم توقيف حوالي 145 ألفا من موظفي الدولة وقوات الأمن  والأكاديميين عن العمل أو أقيلوا في إطار عملية تطهير أعقبت المحاولة  الانقلابية الفاشلة التي تتهم أنقرة المعارض التركي"فتح الله غولن" بالوقوف  وراءها.

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