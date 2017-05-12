السلطات التركية توقف 57 شخصا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة

وتم توقيف المشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في ستة محافظات، وذلك بعد إصدار نحو 100 مذكرة توقيف، حسب وكالة الأناضول. وأشارت الوكالة إلى أن ممثلي الادعاء أمروا باحتجاز 102 شخص في إطار التحقيق موضحة أن المداهمات جرت فجرا واستهدفت مشتبها فيهم فصلوا من أماكن عملهم في بورصة اسطنبول عقب المحاولة الانقلابية.

وللتذكير فقد ألقت السلطات التركية القبض على نحو 49 ألف شخص من 150 ألفا خضعوا للتحقيق، كما تم توقيف حوالي 145 ألفا من موظفي الدولة وقوات الأمن والأكاديميين عن العمل أو أقيلوا في إطار عملية تطهير أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تتهم أنقرة المعارض التركي"فتح الله غولن" بالوقوف وراءها.