الخطوط التركية ترد على الحظر البريطاني وتوزع حواسيب على مسافريها

وأوضحت الجوية التركية في بيانها الذي نشرته اليوم، أن هذه الخطوة جاءت كنتيجة لمساعيها من أجل توفير حلول جديدة للتعامل مع القرار البريطاني المتعلق بحظر الحواسيب على مسافري عدة شركات طيران، بينها الخطوط التركية.

وأضاف بيان الشركة أنه شرعت في توزيع أجهزة كمبيوتر محمولة على مسافريها بدرجة رجال أعمال على متن طائراتها المغادرة من مطار أتاتورك بإسطنبول إلى مطار مانشستر في بريطانيا. موضحة أنه بإمكان المسافرين طلب حواسيب محمولة من طاقم الطائرة، ليتمكنوا من تنظيم أعمالهم وإجراءاتهم بسهولة.

وكانت بريطانيا في مارس الماضي، أقرت حظر حمل المسافرين القادمين إليها على متن 8 شركات طيران من 6 دول مسلمة في الشرق الأوسط، أجهزة إلكترونية أكبر من الهاتف النقال في مقصورات الركاب.

كما أن قرار الحظر البريطاني هذا جاء عقب قرار مماثل فرضته الولايات المتحدة على القادمين إليها من عشرة مطارات في ثماني دول غالبيتها مسلمة أيضا، وتفرض الدولتين على شركات الطيران وضع الأجهزة المحظورة ضمن الحقائب المشحونة لا بصحبة الركاب.

ويشمل حظر الدولتين عددت من الأجهزة الإلكترونية، على رأسها الحواسيب المحمولة واللوحية، وتفرض على شركات الطيران وضعها ضمن الحقائب المشحونة لا بصحبة الركاب، وهذا لدواعي أمنية –حسب الدولتين-.