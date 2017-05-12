الاستخبارات الأمريكية متخوفة من استمرار تدهور الاوضاع الأمنية في أفغانستان

وقال مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس، لدى تقديمه التقرير السنوي للتهديدات العالمية أمام الكونغرس، إن الوضع الأمني في أفغانستان سيشهد تدهورا حادا بحلول عام 2018 رغم المساعدات الأمريكية المقدمة للجيش الأفغاني.

وأضاف ذات المسؤول، أن السبب الرئيسي الذي قد يجر أفغانستان إلى تدهور وضعها الأمني خلال السنوات القادمة راجع إلى أداء الجيش الأفغاني الذي تراجع في صد الهجمات المكثفة لحركة طالبان وسوء القيادة.

وناشد دان كوتس، من الكونغرس الأمريكي بإرسال مدربين أكفاء لتدريب الجنود الأفغان.