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الاستخبارات الأمريكية متخوفة من استمرار تدهور الاوضاع الأمنية في أفغانستان

نشر يوم 2017/05/12 1462 0 عمر.ت الاستخبارات الأمريكية متخوفة من استمرار تدهور الاوضاع الأمنية في أفغانستان
أبدت الاستخبارات الأمريكية، اليوم الجمعة، تخوفها من استمرار تدهور الوضع الأمني في أفغانستان بحلول عام 2018، بسبب تراجع الجيش الأفغاني في صد هجمات الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة.

وقال مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس، لدى تقديمه التقرير السنوي للتهديدات العالمية أمام الكونغرس، إن الوضع الأمني في أفغانستان سيشهد تدهورا حادا بحلول عام 2018 رغم المساعدات الأمريكية المقدمة للجيش الأفغاني.

وأضاف ذات المسؤول، أن السبب الرئيسي الذي قد يجر أفغانستان إلى تدهور وضعها الأمني خلال السنوات القادمة راجع إلى أداء الجيش الأفغاني الذي تراجع في صد الهجمات المكثفة لحركة طالبان وسوء القيادة.

 

وناشد دان كوتس، من الكونغرس الأمريكي بإرسال مدربين أكفاء لتدريب الجنود الأفغان.

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