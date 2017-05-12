مستشفيات بريطانيا تتعرض لهجوم إلكتروني خطير

ذكرت مستشفيات بريطانيا أن الأنظمة الالكتروني في دوائر الصحة العامة تعرضت لهجمات الكترونية عبر الانترنت ما تسبب في تعطل العمل فيها.

وذكر مسؤولون حكوميون أن مستشفيات بريطانية اضطرت لتحويل حالات الطوارئ بعد الهجوم الإلكتروني.

وذكرت مؤسسة "إن.إتش.إس ميرسي سايد" في شمال إنجلترا في تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر: "تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لحماية أنظمتنا وخدماتنا المحلية، بعد الهجوم الإلكتروني على مستشفيات معضم البلاد ".

وطلب مسؤولون من المواطنين تأجيل الزيارات غير العاجلة إلى المستشفيات، بعدما أن أكدت هيئات تسيير مستشفيات في عدد من المدن البريطانية تعطل شبكات الكمبيوتر، التي تستخدمها.

وأكد نظام التأمين الصحي البريطاني أن الهجوم الإلكتروني يعد هجوما لطلب فدية، بعد أن هاجمت رسالة إلكترونية تحتوي على ملف مشفر أنظمة الكمبيوتر وقام بتعطيل الأجهزة.

وأضافت أنها لا يمكنها تأكيد أن بيانات المرضى قد تم سرقتها أم لا في الوقت الحالي.