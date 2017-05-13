جنود إيفواريون يستأنفون حركات التمرد ويطلون أعيرة نارية في عدة مدن

وفي العاصمة أبيدجان، تمركز جنود متمردون أمام قيادة أركان الجيش، وفي مخيم جالياني العسكري، فيما بدأت قوات كبيرة موالية للسلطة، الإنتشار في المواقع التي سيطر عليها صباح أمس، متمردون يطالبون بدفع منح.

وأطلق الجنود المتمردون النار عشوائيا في الهواء فيما كانت مجموعات صغيرة ، أخرى من الجنود تقفل كل الطرق المؤدية الى قيادة أركان الجيش.

وكانت كوت ديفوار، شهدت في جانفي المنصرم، عصيانا في صفوف متمردين سابقين، إنضموا إلى الجيش، أدى الى توقف الحركة في عدد من المدن. وخصوصا أبيدجان، وأسفرت مواجهات عن 4 قتلى في ياموسوكرو وسط البلاد.