أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عالمية

جنود إيفواريون يستأنفون حركات التمرد ويطلون أعيرة نارية في عدة مدن

نشر يوم 2017/05/13 2534 0 عطار براهيم جنود إيفواريون يستأنفون حركات التمرد ويطلون أعيرة نارية في عدة مدن
نزل جنود إيفواريون، إلى شوارع أبيدجان، وبواكي، وكوروغو، أمس الجمعة، وهم يطلقون العيارات النارية في الهواء، تعبيرا عن استيائهم، بعد الإعلان، أول أمس الخميس، عن إنتهاء حركات التمرد التي عرفتها البلاد منذ مطلع السنة الجارية.

وفي العاصمة أبيدجان، تمركز جنود متمردون أمام قيادة أركان الجيش، وفي مخيم   جالياني العسكري،  فيما بدأت قوات كبيرة موالية للسلطة، الإنتشار في المواقع التي  سيطر عليها صباح أمس، متمردون يطالبون بدفع منح.

وأطلق الجنود المتمردون النار عشوائيا في الهواء  فيما كانت مجموعات صغيرة ، أخرى من الجنود تقفل كل الطرق المؤدية الى قيادة أركان الجيش.

وكانت كوت ديفوار، شهدت في جانفي المنصرم، عصيانا في صفوف متمردين سابقين، إنضموا إلى الجيش، أدى الى توقف الحركة في عدد من المدن. وخصوصا أبيدجان، وأسفرت مواجهات عن  4 قتلى في ياموسوكرو وسط البلاد.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا