أردوغان يؤكد أن تركيا تلعب دورا مهما في مبادرة الحزام والطريق

وصرح أردوغان لوسائل الإعلام، قبيل زيارته إلى الصين، لحضور منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، في بكين، قال أردوغان إن المبادرة، التي إقترحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عام 2013، مهمة للغاية وتاريخية وتهدف إلى تأسيس شبكة للبنية الأساسية والنقل والإستتثمار والطاقة والتجارة"

وأشار أردوغان، إلى أن تلك الجهود سوف يكون لها تأثير إيجابي، ليس فقط على العلاقات التركية الصينية، وإنما أيضا على العالم بأسره.

وتعهد أردوغان بأن تقوم تركيا سوف توفير دعم قوي لمبادرة بكين، من أجل إحياء طريق الحرير القديم. جدير بالذكر أن منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، سيعقد خلال يومي 14 و15 ماي في بكين، وهو المنتدى الذي سيحضره أكثر من 1500 وفد تشمل مسؤولين وأكاديميين، ورواد أعمال ومندوبين عن مؤسسات مالية ومنظمات دولية.

وتشير مبادرة الحزام والطريق إلى الحزام الاقتصادي، لطريق الحرير الذي يربط الصين بأوروبا عبر وسط وغرب آسيا، من خلال طرق برية وإلى طريق الحرير البحري للقرن الـ 21 الذي يربط الصين بجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر البحر.