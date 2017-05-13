هجمات إلكترونية تستهدف أكثر من 90 دولة

وأفادت صحف أمريكية أن القرصنة تمت بواسطة برنامج خبيث لابتزاز الأموال، حيث ناشدت السلطات الأمريكية والبريطانية المستهدفين بعدم دفع الفدية، وبتحديث برامج أمن المعلومات، وبرامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية، خاصة وأن خبراء في الأمن المعلوماتي أكدوا أن 99 دولة تعرضت لأكثر من 75 ألف هجوم، ومن بين هذه الدول بريطانيا، روسيا، أوكرانيا، الهند، الصين، إيطاليا، إسبانيا، أستراليا، بلجيكا، فرنسا، المانيا، المكسيك ومصر، فيما اعتبر أسوء موجة هجمات متزامنة في التاريخ.

وأضافت ذات المصادر، أن القراصنة استغلوا تغرة في أنظمة التشغيل "ويندوز" تم اكتشافها في وثائق سرية لوكالة الأمن القومي الأمريكية" أن اس إيه" تمت قرصنتها، حيث أوصت الوكالة البريطانية للأمن المعلوماتي بضرورة تحديث برامج أمن المعلومات وبرامج أمن المعلومات وبرامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية.

من جهتها قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي في بيان لها، أنه قد وردتهم تقارير عدة عن برنامج معلوماتي يطالب الضحايا بدفع فديات، مطالبة الأفراد والمنظمات على عدم الدفع لان دلك لا يضمن استعادة البيانات مجددا.

وتثير هذه الموجة من الهجمات الإلكترونية على مستوى عالمي قلق خبراء أمن المعلوماتية الذين لفتوا النظر إلى أن البرنامج الخبيث يقفل ملفات المستخدمين المستهدفين ويرغمهم على دفع مبلغ من المال على هيئة بيتكوينز مقابل إعادة فتحها.