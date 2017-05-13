ايطاليا تطرد رعية تونسي بسبب وجود علاقة بينه وبين منفذ هجوم برلين

وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها، أن الوزير ماركو مينيتي، وقع على أمر يقضي بطرد رعية تونسي يبلغ من العمر 36 عاما.

وأضاف البيان، أن قرار الطرد جاء بناءا على تحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الإرهاب في كل من كاتانيا والعاصمة روما، أفضت إلى وجود علاقة بين المطرود و منفذ هجوم برلين أنيس العامري، موضحا أن المرعية التونسي قدم هاتف نقال برقم إيطالي لأنيس العامري وضل على اتصال مع الإرهابي المقضى عليه في ايطاليا بعد أن فر من المانيا إثر تنفيذه الهجوم في سوق الميلاد بالعاصمة برلين.