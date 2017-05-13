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100 ألف دولار من "ويكيليكس" لكل من يقدم التسجيل الهاتفي بين "ترامب" و"جيمس كومي"

نشر يوم 2017/05/13 171 0 إيمان علي إسماعيل 100 ألف دولار من "ويكيليكس" لكل من يقدم التسجيل الهاتفي بين "ترامب" و"جيمس كومي"
دعا "ويكيليكس" في تغريدة نشرها عبر موقعه الرسمي في "تويتر"، كل من لديه التسجيل الهاتفي للمحادثة المسجلة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال "جيمس كومي"، مقابل مكافأة مالية تقدر بـ100 ألف دولار أمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وجه نصيحة لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال، جيمس كومي، في تغريدة نشرها، أمس، بتفادي وجود تسجيلات لمحادثاتهما، قبل أن يبدأ بتسريب معلومات إلى الصحافة، فسرها البعض بأنها بمثابة التهديد .

وقال ترامب في حسابه الرسمي على "تويتر" أمس، "على جيمس كومي أن يتمنى عدم وجود تسجيلات لمحادثاتنا قبل أن يبدأ في تسريب المعلومات لوسائل الإعلام،".

إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض "شون سبايسر" رفض اليوم أن ينفي احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب يسجل المحادثات التي يجريها.

وردا على سؤال حول المعنى الحقيقي لهذه التغريدة، رفض المتحدث تقديم أي إيضاح، مكتفيا بالقول "ليس لدى الرئيس أي شيء يضيفه".

 

وتابع المتحدث: "هذا ليس تهديدا، لقد اكتفى بتقديم الوقائع والتغريدة تتكلم عن نفسها".

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