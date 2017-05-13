صحيفة بريطانية تكشف هوية أخطر رجلين على العالم

وجاء في مقال لصحفي بريطاني مختص في شؤون الدفاع باتريك كوبيرن، بعنوان "ترامب ومحمد بن سلمان هما أخطر رجلين في العالم وهاهما يلتقيان الأسبوع المقبل"، نشرته صحيفة الأنديبندت البريطانية، أن المراقبين لاحظوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أخطر رجل في العالم، الذي سيجري زيارة إلى السعودية تدوم 3 أيام للاتقاء بالرجل الذي تسبب في عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، حسبما وصفه صاحب المقال.

وأوضح، أن الأمير السعودي محمد بن سلمان الذي يشغل منصب وزير الدفاع والذي تسلم مقاليد الحكم عام 2015 من قبل والده، لا يتعلم من أخطائه ولا حتى يأخذ بالملاحظات من حوله، حيث أصدرت المخابرات الألمانية تقريرا تحذر فيه من خطورة القرارات المتهورة التي يتخذها هذا الأخير. كما حذرت ايضا وثيقة الاستخبارات الألمانية من تأثير وزير الدفاع السعودي على المنطقة وعدم استقرارها.

ونوها باتريك كوبيرن، إلى القرار الذي تم اتخاده في الحرب الأهلية الجارية في سوريا، حيث قامت السعودية بدعم جيش الفتح للإطاحة بنظام بشار الأسد إلا أن التدخل الروسي حطم كل أهدافها وباتت بالفشل ولم تقلص من حدة التوتر في الشرق الأوسط.

ولفت ذات المصدر، إلى وجود ارتباطات وطيدة بين إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب والسعودية، حيث تواصل أمريكا في دعمها بالأسلحة رغم الانتقادات والمطالبات الدولية بوقفها.

وأشار الكتب الصحفي البريطاني في آخر مقاله، إلى أنه رغم الوعود التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والتركيز على محاربة تنظيم "داعش"، إلا أن البيت الأبيض قلق من سياسة ترامب المتهورة خصوصا عندما أمر ترامب بشن ضربات على مطار الشعيرات بريف حمص في شهر أفريل الماضي، بالإضافة إلى القنبلة في أفغاننستان "أم القنابل".