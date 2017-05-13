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"رونو" توقف الانتاج بسبب الهجوم الالكتروني

نشر يوم 2017/05/13 155 0 ياسين مبروكي "رونو" توقف الانتاج بسبب الهجوم الالكتروني

أفاد الناطق الرسمي باسم شركة "رونو" لتصنيع السيارات، بأن الشركة أمرت بوقف الانتاج في العدد من المصانع التابعة لها، بعد انتشار هجومات الكترونية عالمية، استهدفت الأنظمة الخاصة بالبرمجة والحواسيب لدى الشركة . 

وأفاد ذات المتحدث بأن الشركة طبقت إجراءات استباقية، بما فيها توقيف بعض الأنشطة الصناعية، وأشار بأن مصنع رونو في ساندوفيل بشمال غرب فرنسا، من بين المصانع التي توقفت عن الانتاج، من دون الكشف عن قائمة المواقع التي تأثرت بالهجوم.

 وعرفت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، هجوما الكترونيا أطلق عليه اسم" رانسوم وير" أو "الفدية الخبيثة"، والذي أثر على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أكثر من 100 دولة . 

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