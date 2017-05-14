ماكرون وهولاند يجريان لقاءا خاصا لتبادل أسرار الدولة

وحسب مصادر قناة النهار، فإن الرئيسان أجريا لقاءا خاصا، لتبادل أسرار الدولة، حيث قدم فرانسوا هولاند لخلفته ايمانويل ماكرون تفاصيل العمليات العسكرية الخارجية وكذا شيفرات الأسلحة النووية.

التعيينات الأولى في الاليزيه

وذكر موقع "بي آف آم"، أنه تم تعيين الكسيس كولر الأمين العام لقصر الاليزيه، وباتريس سترزودا رئيس أركان إيمانويل ماكرون، فيليب إتيان المستشار الدبلوماسي وإسماعيل ايمليان كمستشار خاص للرئيس الجديد.

الجيش الفرنسي يتجهز لتحية الرئيس الجديد ايمانويل ماكرون

تتجهز مفارز من القوات الفرنسية المشتركة في حديقة قصر الإليزيه لتحية الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون .

وحسبما أفادت به مصادر قناة النهار، فإن ايمانويل ماكرون سيسدى له وسام الشرف كما سيقوم الجيش بمبايعته بعد اطلاقه 21 طلقة مدفع. وبعد الإنتهاء سيتوجه أصغر رئيس في الجمهورية الفرنسية إلى قوس النصر.

فرانسوا هولاند يغادر قصر الاليزيه

بعد أن سلم الرئيس الفرنسي المنتهية عهدته مقاليد السلطة للرئيس الجديد مانويل ماكرون، غادر قصر الاليزيه أين رافقه ماكرون حتى سيارته.