3 قتلى ومئات الجرحى إثر زلزال عنيف ضرب إيران

وأكد مركز المسح الزلزالي الإيراني أنه تم تحديد مركز الزلزال الذي كان على عمق 11 كيلومترا عند التقاء خط العرض 37.655 درجة شمالا وخط الطول 57.224 درجة شرقا وضرب منطقة بيش كاليه في محافظة خراسان الشمالية عند تمام الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت.

ونقلت وكالة "ايسنا" تصريح محافظ خراسان الشمالية محمد رضا صالحي، إنه تم إرسال الخدمات الطبية مع قوات الإغاثة من الكوراث إلى المنطقة المتضررة من المدن المجاورة كما تم إنشاء قاعدة لإدارة الأزمات.

وأوضحت التقارير الأخيرة أن أكثر من 40 في المائة من خدمات الكهرباء والاتصالات والغاز والمياه في المناطق المتضررة قد تعطلت.