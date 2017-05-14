تحقيقات دولية للكشف عن قراصنة المعلوماتية بعد الهجوم الإلكتروني العالمي

ويبحث المحقّقون وخبراء المعلوماتية عن آثار القراصنة الذين شنوا هجمات إلكترونية غير مسبوقة، طالت عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في حوالي 100 بلد يومي الجمعة والسبت، خاصة وأن هذه الهجمات طالت المستشفيات البريطانية ومجموعة رونو الفرنسية لإنتاج السيارات والنظام المصرفي الروسي ومجموعة فيديكس الأمريكية وجامعات في اليونان وإيطاليا.

وذكر المركز الأوروبي لأجهزة الشرطة "يوروبول" أن الهجوم كان بمستوى غير مسبوق ويتطلب تحقيقا دوليا معقدا لتحديد المذنبين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق في المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية للمساعدة في هذا التحقيق.

من جهته أكد ميكو هيبونين المسؤول في الشركة المعلوماتية "أف_ سيكيور" في فلندا لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه أكبر هجوم من هذا النوع في التاريخ، مشيرا إلى اختراق 130 ألف نظام في 100 بلد عبر العالم. أما الشرطة الفرنسية فقد ذكرت أن موجة الهجمات الإلكترونية أصابت أكثر من 75 ألف جهاز كمبيوتر في العالم حتى الآن.