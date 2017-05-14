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هذا ما قاله هولاند بعد مغادرته قصر الإليزيه

نشر يوم 2017/05/14 1 0 عمر.ت هذا ما قاله هولاند بعد مغادرته قصر الإليزيه
أطلق الرئيس الفرنسي المنتهية عهدته فرانسوا هولاند، اليوم الأحد، أولى تصريحاته بعد أن ودّع قصر الإليزله، وذلك بعدما سلم مقاليد السلطة إلى الرئيس الجديد ايمانويل ماكرون، قائلا "فتحت اليوم فرنسا صفحة جديدة مع رئيس جديد ويجب أن تحافظو على روح نجاح البلاد".

وتابع هولاند، في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أخدت تجربة لمدة 5 سنوات كرئيسا للجمهورية الفرنسية، في فترة رهيبة ذهلت لها كل الدول".. عايشنا العديد من الأزمات لكن فرنسا بقيت ثابتة على أقدامها".

وقال هولاند، "لقد تركت البلاد أفضل مما كانت سابقا.. عملت طيلة عهدتي على إعطاء الأولوية لشباب لأنهم هم مستقبل البلاد".

وكشف فرانسوا هولاند أنه توصل خلال فترة عهدته إلى انقاذ اليونان من الأزمة التي عصفت بها وابقائها في الإتحاد الأوروبي. وكذا التوصل إلى ابرام معاهدة تاريخية حول المناخ.

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