هذا ما قاله هولاند بعد مغادرته قصر الإليزيه

وتابع هولاند، في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أخدت تجربة لمدة 5 سنوات كرئيسا للجمهورية الفرنسية، في فترة رهيبة ذهلت لها كل الدول".. عايشنا العديد من الأزمات لكن فرنسا بقيت ثابتة على أقدامها".

وقال هولاند، "لقد تركت البلاد أفضل مما كانت سابقا.. عملت طيلة عهدتي على إعطاء الأولوية لشباب لأنهم هم مستقبل البلاد".

وكشف فرانسوا هولاند أنه توصل خلال فترة عهدته إلى انقاذ اليونان من الأزمة التي عصفت بها وابقائها في الإتحاد الأوروبي. وكذا التوصل إلى ابرام معاهدة تاريخية حول المناخ.