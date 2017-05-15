محكمة إستئناف أمريكية تنظر في دعوى ضد قرار ترامب حول حظر السفر

وكان ترامب قد أصدر بعد ذلك قرارا معدلا في 6 مارس، حيث أزال العراق من قائمة دول تم حظر مواطنيها من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، لكنه أبقى على 6 دول أخرى ذات أغلبية مسلمة على القائمة.

وتم وقف حظر السفر في الأمر التنفيذي الثاني، من قبل قاض فيدرالي في هاواي، مما أعاد القضية مرة أخرى إلى محكمة الدائرة الـ 9.

ولدى التقدم بطعن قانوني في 9 مارس من السنة الجارية، أشار النائب العام في هاواي، دوغ تشين، إلى أن الأمرالجديد، مقارنة بحظر السفر الأولي، موضحا أن الحضر الثاني لا يختلف عن الحضر الأول.