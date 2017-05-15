الشرطة الأمريكية تقضي على سجين إحتجز ممرضة في مستشفى

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السجين البالغ من العمر 21 عاما، ويدعى تيوان سالترز، كان يتلقى العلاج منذ 8 ماي الجاري في المستشفى، التي تقع على بعد حوالي 55 كم غرب مدينة شيكاغو.

وبعد ظهر يوم السبت، سرق مسدسا من ضابط الإصلاحية الذي كان يرافقه وإحتجز ممرضة كرهينة داخل المستشفى لعدة ساعات.

وقال المتحدث باسم مكتب شريف مقاطعة كين، باتريك جينغلر، إنه تم إرسال فريق من قوات التدخل السريع في وقت كان يحاول فيه المفاوضون إقناع السجين بالاستسلام. مضيفا أن عملية المفاوضات فشلت، لتقدم قوات التدخل السريع باقتحام الغرفة. وتم إرداء السجين المسلح خلال العملية، في حين نجت الممرضة ويتم علاجها حاليا من الصدمة. وقد تم فتح تحقيق في الحادث.