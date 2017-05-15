وفاة 12 شخصا على الأقل بسبب البرق في الهند

وحسبما أفادت به مصادر إعلام هندية، فإن 7 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة بيهار، بينهم 3 أطفال بينما أصيب اثنان آخران عندما أصابهم البرق في 4 أماكن، كما توفي 5 أشخاص في منطقة اندرا براديش وأصيب اثنان آخران.

ومن جهته قال مسؤول في الحكومة الهندية، من اندرا براديش، أن البرق الذي ضرب أمس الأحد، تسبب في تسجيل خسائر في منطقة انانتابورام، مشيرا إلى ان 9 أشخاص من أهل القرى اتخذوا كوخا صغيرا مأوى لهم خلال الامطار التي عرفتها المنطقة الليلة الماضية ، حيث ضرب البرق الكوخ مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.