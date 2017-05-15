بوتين يتهم الاستخبارات الأمريكية بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني

وقال فلاديمير بوتين، في تصريحات أدلى من بكين في ختام زيارته للصين، إن روسيا قدمتا عرضا إلى الولايات المتحدة العام الماضي حول دراسة قضية أمن في المجال الالكتروني وكذا توقيع اتفاقية بين الحكومتين، مضيفا أن واشنطن رفضت هذا الطلب.

وكشف الرئيس الروسي، أن المؤسسات الحكومية تضررت لكن ليس بشيء كبير، لافتا إلى أن هذا الوضع يثر قلقه.

وبخصوص من يقف وراء هذه الهجمة الشرسة، أوضح بوتين، أن شركة "مايكروسوفت" كشفت في وقت سابق بأن المصدر الأولي لفيروس "الفدية" يتمثل في استخبارات الولايات المتحدة.

وتعرضت عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في نحو 100 دولة يوم الجمعة الماضي ، لهجوم إلكتروني عالمي استخدم أدوات للتسلل الإلكتروني.