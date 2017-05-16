أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عالمية

إضراب 20 ألف موظف حكومي في رومانيا إحتجاجا على خفض رواتبهم

نشر يوم 2017/05/16 1887 0 عطار براهيم إضراب 20 ألف موظف حكومي في رومانيا إحتجاجا على خفض رواتبهم
نظم قرابة 20 ألفا من الموظفين التابعين لوزارة المالية في رومانيا، أمس الإثنين، إضرابا عن العمل إحتجاجا على مشروع قانون قد يؤدي إلى خفض رواتبهم.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن مشروع القانون المقترح، يؤدي لخفض رواتب الموظفين، التابعين للوزارة بنسبة تتراوح من 10 إلى 35 بالمئة وفق نقابات العمال بالبلاد".

ويطالب إتحاد النقابات العمالية حكومة البلاد بالإبقاء على الحوافز الحالية، للموظفين والتي - وفقا له - تعكس أهمية العمل، الذي ينفذه موظفو الوزارة، وغيرها من المؤسسات التابعة لها".

من جانبه حث رئيس مصلحة الضرائب الحكومية الموظفين، على العودة عن الإضراب، موضحا  أنه تقدم بطلب للإبقاء، على النسبة الحالية للحوافز للموظفين.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا