إضراب 20 ألف موظف حكومي في رومانيا إحتجاجا على خفض رواتبهم

وأوضحت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن مشروع القانون المقترح، يؤدي لخفض رواتب الموظفين، التابعين للوزارة بنسبة تتراوح من 10 إلى 35 بالمئة وفق نقابات العمال بالبلاد".

ويطالب إتحاد النقابات العمالية حكومة البلاد بالإبقاء على الحوافز الحالية، للموظفين والتي - وفقا له - تعكس أهمية العمل، الذي ينفذه موظفو الوزارة، وغيرها من المؤسسات التابعة لها".

من جانبه حث رئيس مصلحة الضرائب الحكومية الموظفين، على العودة عن الإضراب، موضحا أنه تقدم بطلب للإبقاء، على النسبة الحالية للحوافز للموظفين.