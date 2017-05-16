تويتر يغلق 600 ألف حساب تابع لداعش

قال، جورج سلامة٬ رئيس قسم السياسات العامة والعلاقات الحكومية في "تويتر" بالشرق الأوسط، إن "تويتر" أغلق 600 ألف حساب تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد سلامة على ترحيب "تويتر" بالتعاون مع الدول والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب، خلال "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني" الذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة 40 شخصية بارزة في المجالات الإنسانية كافة، كما قال إن الإحصاءات تشير إلى أن 62 % من مستخدمي "تويتر" في مرحلة الشباب من 14 عاماً إلى 34 عاماً، كما أن 80 % من المستخدمين من خارج الولايات المتحدة، مضيفاً أن عدد الزيادة في المستخدمين لتويتر يبلغ 9 ملايين مستخدم شهرياً.

وشدد المشاركون في أعمال المؤتمر على ضرورة سد الفراغ التشريعي، لتعقب المجرمين والإرهابيين الذين اتخذوا الفضاء الإلكتروني لممارسة أعمالهم في تدمير الحضارة الإنسانية وبث الكراهية والتحريض على التطرف العنيف، وأن المعركة مع الإرهاب انتقلت إلى الشبكة المعلوماتية، ولابد أن يقضى عليه بداخلها.