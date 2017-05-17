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بوتين.. روسيا مستعدة لدعم العالم الإسلامي في محاربة الإرهاب

نشر يوم 2017/05/17 1732 0 عمر.ت بوتين.. روسيا مستعدة لدعم العالم الإسلامي في محاربة الإرهاب
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في برقية بعثها للمشاركين في لقاء مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، المنعقد في العاصمة الشيشانية غروزني، إن العالم الإسلامي يستطيع الاعتماد بشكل كامل على دعم روسيا سيما في مجال محاربة الإرهاب وتسوية النزاعات.

وأضاف بوتين في برقيته، التي نشرت على الموقع الالكتروني الرسمي للكرملين، أن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون مع الشركاء في موجهة قوى الإرهاب، معربا عن ثقته بأنه "يمكن للجهود المشتركة أن تثمر الكثير لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، ولبناء نظام دولي عادل وديمقراطي خال من أشكال الكراهية والتمييز وسلطة  الإملاء".

تشهد غروزني عاصمة جمهورية الشيشان في الفترة ما بين 16-18 ماي الجاري، فعاليات لقاء مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، وذلك  برئاسة رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف. 

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