بوتين.. روسيا مستعدة لدعم العالم الإسلامي في محاربة الإرهاب

وأضاف بوتين في برقيته، التي نشرت على الموقع الالكتروني الرسمي للكرملين، أن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون مع الشركاء في موجهة قوى الإرهاب، معربا عن ثقته بأنه "يمكن للجهود المشتركة أن تثمر الكثير لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، ولبناء نظام دولي عادل وديمقراطي خال من أشكال الكراهية والتمييز وسلطة الإملاء".

تشهد غروزني عاصمة جمهورية الشيشان في الفترة ما بين 16-18 ماي الجاري، فعاليات لقاء مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، وذلك برئاسة رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.