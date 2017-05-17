مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للتقشف في اليونان

وأوضحت ذات المصادر، أن الاشتباكات شهدت اطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل فرق الشرطة لتفريق المتظاهرين الذين بدورهم استخدموا الالعاب النارية لمهاجمة عناصر الأمن.

ويأتي هذا بعد يوم من دخول عمال قطار النقل البحري اليوناني في إضراب عام لمدة 48 ساعة، كما دخل الصحافيون من مختلف وسائل الإعلام في إضراب مماثلا داما 24 ساعة قبل الإضراب العام الذي تشهده البلاد اليوم احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة التي ستعتمدها الحكومة ابتداء من العام 2019 بضغط من المانحين.

يشار، إلى أن اليونان تعمل على عقد اتفاق جديد مع شركائها الدوليين للحصول على قرض جديد سيفرض المزيد من القيود على الإنفاق ويؤدي لرفع الضرائب وذلك في إطار محاولات الخروج من الأزمة الاقتصادية وتفادي الإفلاس.