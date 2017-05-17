قتلى وجرحى في انفجار مصنع للبارود ببولندا

لقي شخصان مصرعهما نتيجة انفجار وقع في مصنع لإنتاج البارود بالقرب من مدينة فروتسواف جنوب غرب بولندا اليوم الأربعاء، وأصيب 17 شخصا آخر.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن 4 من المصابين توفوا لاحقا في المستشفى.

ونوهت الوكالة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل العمل في مكان الحادث بحثا عن مفقودين، ووصل إلى المكان أيضا خبراء متفجرات ورجال الشرطة ومجموعة تحقيق لتحديد ملابسات وأسباب الانفجار.

وجدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث تقع بين الحين والآخر في دول مختلفة، حيث وقعت مؤخرا انفجارات قوية في مستودع للذخيرة والقذائف في أوكرانيا.