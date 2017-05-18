مقتل وإصابة 12 جندي أندونيسي في حادث عرضي خلال مناورات عسكرية

وأوضح متحدث بإسم الجيش الإندونيسي، في تصريح صحفي، أن الجنود كانوا يشاركون تدريبات على الرد السريع نظمت اليوم ضمن مناورات في جزيرة ناتونا، شمال جزر الرياو المطلة، على بحر الصين الجنوبي عندما أصيبوا بنيران المدفعية، معربا

عن تعازي قيادة الجيش لأهالي الضحايا.

وأضاف المتحدث أن الجيش الإندونيسي، فتح تحقيقا لمعرفة أسباب إطلاق نيران نظام المدفعية المضاد للطائرات، في إتجاه مجموعة الجنود خلال المناورات، مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى بالاقليم.

يذكر أن إندونيسيا، تعمل منذ أزيد من سنة، على تعزيز تواجدها العسكري في جزيرة ناتونا، الواقعة قرب مياه تدعي الصين أنها تدخل في نطاق سيادتها، فيما ترى جاكرتا أن المياه الاقليمية لجزيرة ناتونا تدخل في نطاق السيادة الإندونيسية.