إرتفاع قتلى أعمال العنف في فنزويلا إلى 43 شخصا

وأعلنت السلطات الفنيزويلية، عن نهب نحو 20 محلا تجاريا ليل الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي، في ولاية تاشيرا، وإضرام النار في مبنيين للشرطة، ومهاجمة موقع للجيش بزجاجات حارقة.

من جهتها, أعلنت النيابة العامة وفاة قاصر صاحب 15 عاما، في ولاية تاشيرا، التي هزتها أعمال عنف ونهب، ليرتفع بذلك إلى 43 عدد القتلى منذ مطلع أفريل الماضي .

وتدعو المعارضة، إلى إجراء إنتخابات عامة مبكرة، وترفض قرار الرئيس عقد جمعية تأسيسية لإصلاح دستور أقر عام 1999 معتبرة ذلك ''مناورة لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري أواخر 2018 والتمسك بالسلطة.



