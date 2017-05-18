اعتقال 7 أشخاص لهم صلة بداعش خططوا لأعمال تخريبية في تركيا

وكشف ذات المصدر، أن الأشخاص المشتبه بهم يعتقد انهم كانوا يخططون لأعمال تخريبية خلال فعاليات يوم الشباب والرياضة في تركيا غذا الجمعة.

وأضاف المصدرأن عمليات المداهمة جرت في4 ولايات من أجل القبض على 9 مشتبهين لهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي، بعد إصدار نيابة مذكرة اتهام بحقهم.

وأوضح ذات المصدر،أن فرقة مكافحة الإرهاب التركية اعتقلت 7متهمين في ولايات إزمير،إسطنبول ،أرضروم ،ماردين.

وأسفرت عمليات المداهمة حسب ذات المصدر، عن مصادرة العديد من الوثائق والبيانات الإلكترونية الخاصة بالتنظيم بالإضافة إلى أسلحة.

وحسبما ما كشفته التحقيقات فإن الاشخاص الذين تم القبض عليهم كانوا على اتصال مباشر مع التنظيم الإرهابي في سوريا.