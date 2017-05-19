الأمن الروسي يصفي أزيد من 40 خلية إرهابية خلال 2016

وفي مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قال باتروشيف: "خلال العام 2016 تم كشف وتدمير 46 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية كانت تقوم بأعمال تجنيد نشطة، ونشر الدعاية، والتخطيط لهجمات إرهابية والتحضير لشنها".

كما ذكر باتروشيف، أن هناك أكثر من 4 آلاف شخص من الأصول الروسية يقاتلون في دول الشرق الأوسط في صفوف التنظيمات الإرهابية.

وذكر المسؤول الأمني الروسي، أن من المسلحين الذين شاركوا في أعمال العنف بالشرق الأوسط، والذين عادوا الى روسيا تعمل أجهزة الأمن الروسية على كشفهم ومقاضاتهم، مشيرا بأن 151 من العائدين، قد تمت إدانتهم وأٌعتقل 29 آخرون ويجري التحقيق في ضلوع كثير من العائدين في نشاطات المنظمات الإرهابية الدولية.

وأضاف باتروشيف، أن السلطات الروسية، تتخذ إجراءات لتجفيف موارد تمويل الإرهاب، وضمان أمن منشآت البنية التحتية والأماكن المكتظة، إلى جانب رفع مستوى تأمين عمل المؤسسات الروسية والمواطنين الروس في الخارج.