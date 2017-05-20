ترامب يصل إلى السعودية في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة

وكان في استقباله بعد وصوله رفقة الوفد الوزاري الهام وكذا زوجته ميلانا ترامب، وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ومن المنتظر، حسبما أفادت به حسب الموقع الرسمي للقمة السعودية الأميركية، أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته سلسلة من الإجتماعات، حيث سيتجمع في البداية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أين سيناقشان العديد من القضايا على رأسها إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين.

ومن المنتظر أيضا، أن يجتمع غدا ترامب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بصدد مناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الأخير سيشارك دونالد ترامب في القمة العربية الاسلامية الأمريكية، التي يشارك فيها 55 من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم.