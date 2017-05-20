هذا ما قالته "ميلانيا ترامب" بعد وصولها إلى السعودية

ووصلت السيدة الأولى لأمريكا، رفقة زوجها وابنته "ايفانكا" وصهره "جاريد كوشنر" إلى مطار الرياض، أين كان في استقبالهم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وضيّفوا على الطريقة السعودية.

وعقب ما وصفته بـ"الاستقبال الجميل"، كتبت ميلانيا تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ،جاء فيها: "أشكر الاستقبال الجميل في الرياض"، وأرفقته بصورة تظهر فيها منتظرة لفنجان القهوة السعودية.

ومن جهة أخرى، لفتت ميلانيا الانتباه بارتدائها لزي أسود محتشم بأكمام طويلة، يشبه العباية السعودية الكلاسيكية، ما أكد حرصها على إطلالتها التي تتلاءم مع التقاليد الإسلامية في السعودية.