مقتل 6 رجال شرطة في حادثي إطلاق نار منفصلين في باكستان

وقال مسئول بارز بالشرطة الباكستانية، أن 3 رجال شرطة كانوا يجلسون في مركبة شرطة، متوقفة حينما أطلق عليهم مسحلون مجهولون النار، في مدينة كراتشي، عاصمة مقاطعة السند، جنوب البلاد، وفروا من موقع الحادث.

وأصيب 3 بإصابات خطيرة في الهجوم، ونقلوا إلى مستشفى قريب حيث توفي إثنان منهم بينما يرقد الثالث في حالة خطرة. وأضاف نفس المصدر، الشرطة أنه في حادث منفصل في حي كوهات في مقاطعة خيبرباختونخوا، شمال غرب البلاد، قتل 4 رجال شرطة حينما تعرضت سيارتهم لهجوم من جانب مسلحين مجهولين. وقال نائب مدير الشرطة، رضا خان أن عددا غير معلوم من المسلحين نصبوا كمينا لسيارة الشرطة في منطقة محسن خيل، الأمر الذي تسبب في مقتل 4 رجال شرطة.

وأعلنت جماعة الأحرار المنشقة عن طالبان الباكستانية مسئوليتها عن الهجومين على الشرطة.