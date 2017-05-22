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تركيا تحاكم 26 جنرالا بتهمة محاولة الإنقلاب على اردوغان

نشر يوم 2017/05/22 198 0 إيمان علي إسماعيل تركيا تحاكم 26 جنرالا بتهمة محاولة الإنقلاب على اردوغان
انطلقت اليوم محاكمة 26 جنرالا تركيا، متهمين بقيادة المجموعة التي قامت بمحاولة الإنقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان الصيف الماضي، من ضمن أكثر من 220 مشتبها به في التورط بهذه المحاولة.

وبين المشتبه بهم الذين وجهت إليهم الاتهامات، هناك 26 جنرالا، من بينهم قائد القوات الجوية السابق أكين اوزتورك، ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي.

وتشمل المحاكمة كذلك العقيد علي يازجي، المساعد السابق لأردوغان  للشؤون العسكرية.

وتعقد جلسات الإستماع في القضية في أكبر قاعة محكمة في تركيا بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات وتتسع لـ1558 شخصا.

و حسب وكالة الانباء الفرنسية ، فقد شدّدت الإجراءات الأمنية بشكل كبير في المكان أين حلقت طائرات بدون طيار تحلق فوق موقع القاعة، وسط انتشار عربات الأمن المدرعة.

 

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