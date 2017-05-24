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مصرع 6 عمال مناجم حاصرتهم مياه الفيضان بمنجم للفحم في الصين

نشر يوم 2017/05/24 739 0 عطار براهيم مصرع 6 عمال مناجم حاصرتهم مياه الفيضان بمنجم للفحم في الصين
لقي 6 عمال مناجم مصرعهم، وتم إنقاذ 5 آخرون، بعد أكثر من 24 ساعة، من محاصرتهم بباطن منجم للفحم إثر وقوع فيضان داخله في مقاطعة شانشى، بشمال الصين.

وأعلن المسئولون، بمقر مركز الإنقاذ المحلي إنتهاء أعمال البحث والإنقاذ في وقت مبكر، من صباح اليوم الأربعاء. 

وكان الضحايا يعملون بباطن الأرض، عندما وقع الفيضان فى الساعة 11:40 من مساء الإثنين، بتوقيت بكين فى منجم دونغيو للفحم، في محافظة تشينغشو، بمدينة تاييوان،عاصمة المقاطعة الغنية بالفحم. 

وهرع رجال الانقاذ للبحث عنهم ، وتم إستخدام 15 مضخة وحفر ثقوب في المناطق، التي  غمرها الفيضان لتفريغ المنجم، من المياه بأقصى سرعة ممكنة في محاولة لإخراج العمال جميعهم سالمين. 

وتم إجلاء 4 من العمال فى وقت متأخر من ليل أمس وإرسالهم إلى المستشفى، لتلقي العناية اللازمة ثم إستمرت أعمال البحث عن 7 الآخرين حيث تمكن رجال الإنقاذ، من العثور علي أحدهم فقط حيا وإنتشال جثث الآخرين. 

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