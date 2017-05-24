الداخلية البريطانية تؤكد أن منفذ اعتداء مانشستر لم يتحرك بمفرده

وقالت الوزيرة في تصريح لاذاعة "بي بي سي" البريطانية إن اعتداء مانشستر يعد "أكثر تطورا من بعض الهجمات التي شهدناها في السابق مما يرجح أن المهاجم لم يتحرك بمفرده". و أكدت الوزيرة البريطانية أن "سلمان عبيدي- وهو بريطاني من أصول ليبية والذي يشتبه بأنه نفذ التفجير- كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية البريطانية" موضحة بأنه "لدى الأجهزة الأمنية معلومات عن الكثير من الأشخاص ولكن هذا لا يعني أن عليها القبض على جميع الذين يعرفونهم . لكنه كان شخص معروف لديهم". وفي السياق ذاته عربت وزيرة الداخلية عن ثقتها" الكاملة "في الأجهزة الأمنية البريطانية وفي جهودها لإلقاء القبض على الارهابين "الذين يشكلون تهديدا كبيرا "على البلاد.

واعربت بريطانيا عن قلقها من احتمال وقوع هجمات اخرى خلال هذه الفترة الامر الذي دفعها الى إعلان حالة التأهب الى "حرجة" مباشرة بعد وقوع اعتداء "مانشستر". في هذ الإطار أعلنت شرطة لندن اليوم الأربعاء عن استنجادها بالجيش للمساعدة في حماية المعالم الرئيسية مثل قصر "باكنغهام" والبرلمان والسفارات الأجنبية.

وقتل 22 شخصا على الأقل خلال الاعتداء الذي استهدف قاعة الحفلات "مانشستر أرينا" خلال حفل للفنانة ريانا غراندي. وقد تبنى ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" هذا الهجوم الإرهابي الذي يعد الأكثر دموية في بريطانيا منذ سنة 2005.