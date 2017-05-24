هلاك أكثر من 20 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

لقي أكثر من 20 مهاجرا غير شرعي حتفهم في عرض المتوسط على بعد 30 ميلا من السواحل الليبية حسبما ذكره اليوم الأربعاء خفر السواحل الليبي.

وقُدر عدد المهجرين في نفس الزورق بحوالي 500 شخص من جنسيات افريقية مختلفة، وأفادت مصادر أخرى بأن الزورق انقلب في عرض البحر وبه ما يقرب 200 مهاجر .

وباشرت قوات البحرية الليبية انقاذ العديد من المهاجرين، وتنسيقها الدائم مع خفر السواحل في روما، وفي السياق كشف المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم أن دورية من حرس السواحل القطاع الغربي تمكنت من إنقاذ 237 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن مركبين خشبيين كبيرين بينهم 20 امرأة و15 طفلا .