العثور على متفجرات واعتقال شخص سابع في مانشستر

أفادت وسائل إعلام بريطانية بعثور الشرطة على المزيد من المتفجرات خلال حملة تمشيط في مدينة مانشستر في الوقت الذي أعلن عن اعتقال شخص سابع على ارتباط بالاعتداء الذي أودى بحياة 22 شخصا كانوا يحضرون حفلا موسيقيا في المدينة الواقعة بشمال غرب إنجلترا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إنه تم تفجير إحدى العبوات في تفجير تحت السيطرة وأن أجهزة الأمن قلقة من أن تقوم شبكة عازمة على تنفيذ هجمات أخرى بتصنيع مزيد من القنابل.

وأشارت الشرطة إلى أن عملية الاعتقال السابعة تمت إثر مداهمة في مدينة نونيتون في وارويكشاير بوسط إنجلترا.

وهذه أول عملية اعتقال تتم خارج منطقة مانشستر في إطار الاعتداء الذي ارتُكب الاثنين.

وكان ستة أشخاص قد اعتُقلوا الثلاثاء والأربعاء في إطار هذه القضية.

من جهة أخرى، ذكر مسؤول حكومي كبير أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم اختصار زيارتها إلى صقلية لحضور اجتماع مجموعة السبع بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا إلى حرج في أعقاب تفجير مانشستر.