اعتقال 8 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي بتركيا

وحسب بيان لمديرية الأمن بولاية "أزمير"، أن السلطات القضائية التركية أحالت الموقوفين الثمانية إلى القصر العدلي، والذي أصدر بدوره أمرا باعتقالهم بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، والقيام بأعمال دعائية له.

وأضاف نفس البيان، أن قوات الأمن التركية لازالت في صدد البحث عن شخص آخر، سبق وأن صدرت بحقه مذكرة توقيف في إطار نفس العملية.

ونشير إلى أن قوات الأمن بولاية "أزمير"، كانت قد أطلقت في الـ18 من الشهر الجاري، عملية ضد التنظيم الإرهابي "داعش"، أسفرت عن إيقاف 8 أشخاص يشتبه في تخطيطهم للقيام بأعمال إرهابية، خلال عيد الرياضة والشباب وذكرى مؤسس الجمهورية التركية "مصطفى كمال أتاتورك" الذي يصادف 19 ماي من كل عام.