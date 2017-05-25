انفجار سيارة رئيس الوزراء اليوناني السابق

أُصيب رئيس الوزراء اليونانى السابق لوكاس باباديموس، اليوم الخميس بوسط العاصمة اليونانية أثينا، بعد انفجار قنبلة بسيارته .

وأشارت الشرطة اليونانية إلى إصابة سائق السيارة أيضاً فى الانفجار، حيث كانت العبوة داخل سيارة رئيس الوزراء السابق لوكاس باباديموس.

وكشفت المصالح الطبية بأن لوكاس اصيب في قدمه، مقللة من خطورتها على صحته.

وعُيّن باباديموس رئيسا لوزراء اليونان في نوفمبر 2011 في فترة زاخرة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية، وظل في موقعه حتى مايو 2012.

وكان باباديموس، يشغل أيضاً منصب نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى تحت رئاسة جان كلودى تريتشيت، كما يلقى محاضرات بجمعة هارفارد.