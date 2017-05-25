هذا هو راتب الرئيس الفرنسي الجديد ماكرون

يتقاضى الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون، راتبا سنويا قدر ب 179 ألف يورو أي 15.000 يورو، وذلك بعد أن خفض فرانسوا هولاند في فيفري الماضي رواتب المسؤولين الفرنسيين بنسبة 30 بالمائة.

وعرفت رواتب الرؤساء السابقين لفرنسا تغيرات مختلفة، حيث شهدت في فترة رئاسة ساركوزي زيادة قدرة ب 170 في المائة سنة2007، بحصوله على أكثر من 21.000 يورو شهريا، في وقت كان راتب سابقه جاك شيراك قرابة 8000 يورو.

وبعد نهاية العهدة الرئاسية ، يتقاضى الرئيس المنتهية ولايته حوالي 5250 يورو شهريا، مع احتفاظه ببعض المزايا .



