هلاك 200 طفل عرض البحر المتوسط منذ جانفي 2017

أعلنت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم أمينها العام، ستيفان دوجاريك، أن نحو 200 طفل لقوا مصرعهم على طول طريق الهجرة الخطير وسط البحر المتوسط حتى الآن في عام 2017 .

وقال دوجاريك في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حسب بيانات أعلنتها منظمة يونسيف اليوم، فإن ما لا يقل عن 200 طفل توفوا على طول طريق الهجرة الخطير في وسط البحر المتوسط من شمال إفريقيا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، أي بمعدل أكثر من طفل واحد في اليوم.

وبحسب دوجاريك، حثت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونسيف" قادة قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، على اعتماد خطة عمل من أجل حماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين من الاستغلال والعنف، وإنهاء احتجاز الأطفال الذين يسعون للوصول إلى مراكز اللجوء أو الهجرة، وإبقاء الأسر معا كأفضل وسيلة لحماية الأطفال".

يشار إلى أن قضايا الهجرة مدرجة على قائمة أولويات اجتماع قمة مجموعة السبع الكبرى التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وبريطانيا، والذي سيعقد يومي غدا وبعد غد في جزيرة صقلية الإيطالية.