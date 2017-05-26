موسكو وطهران وأنقرة يحددون المناطق الآمنة في سوريا

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لوكالة الانباء الروسية، اليوم الجمعة، إن الخبراء الروسيين والايرانيين والتركيين سيحددون على الخرائط حدود مناطق تخفيف التصيعيد في سوريا، مضيفا انه سيتم إقامة معابر في هذه المناطق بهدف منع الارهابيين من التسلل.

وأضاف ميخائيل بوغدانوف، أنه سيتم أيضا تشكيل مجموعة عمل مهامها التحكم في تنقل الناس، وذلك حسبما تنص عليه مذكرة مناطق تخفيف التصعيد.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أنه لم يتم بعد الاتفاق على من سيوفر الأمن بهذه المناطق.

وكان ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا، قد وقعوا على مذكرة خاصة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات استانا-4 بداية الشهر الجاري.