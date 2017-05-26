وزارة العدل الأمريكية تعرض قرار تعليق مرسوم حظر السفر على المحكمة العليا

وأوضح سيشنز ، بحسب راديو سوا الامريكي ، أن وزارته تعارض تماما قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية . وأضاف أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة يوقف مجهودات الرئيس ترامب لتوفير الحماية للأمريكيين.

وكانت محكمة استئناف فدرالية أصدرت الليلة الماضية حكما ضد حظر السفر الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق ست دول في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبهذا يؤكد القضاء الأمريكي تعليق مرسوم الرئيس ترامب حول الهجرة. ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه الذي تصدره محكمة استئناف من بعد الطعن الذي تقدمت به إدارة الرئيس ترامب بعد إعادة صياغة المرسوم.

وبموجب قرار المحكمة سيتم استئناف إصدار تأشيرات سفر لمواطني كل من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وكان قاض فدرالي في هاواي أصدر في 30 مارس قرارا بتمديد العمل لأجل غير مسمى بأمر يمنع تنفيذ الحظر المعدل الذي أصدره الرئيس ترامب .

يشار الى أن ترامب كان قد وقع على الحظر الجديد في محاولة لتجاوز مشاكل قانونية تتعلق بأمر تنفيذي أصدره في جانفي الماضي وتسبب في حالة فوضى في المطارات وأثار احتجاجات حاشدة قبل أن يوقف قاض في واشنطن تنفيذه في فيفري الماضي .