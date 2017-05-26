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إستئناف الرحلات السياحية إلى حلب بداية من اليوم

نشر يوم 2017/05/26 1905 0 إيمان علي إسماعيل إستئناف الرحلات السياحية إلى حلب بداية من اليوم
استأنفت الشركات السياحية اليوم رحلاتها إلى قلعة حلب التاريخية حيث استقبلت القلعة أول رحلة منذ انتهاء القتال في المدينة السورية.
وقال أحد المرشدين السياحيين بالمنطقة في تقرير لموقع "روسيا اليوم"، إن المطاعم والمحال التجارية فتحت أبوابها أمام السياح والزوار على طول طريق الرحلات إلى حلب القديمة بمعالمها الأثرية، وذلك بعد أن كان يزورها ما يفوق سبعة ملايين سائح سنويا.
 
تجدر الإشارة إلى أن بين الشواهد الأثرية المتضررة في المدينة جراء القتال، الجامع الأموي الذي يعود للقرن الثامن الميلادي، فقد دمر المسلحون سوره الجنوبي لدى انسحابهم وفجروا أعمدته ومئذنته التي كانت تعلو 45 مترا عن سطح الأرض لتعبر عن مدى التطور المعماري الذي بلغه السوريون حتى القرن الثامن. 
أما قلعة حلب، فقد نجت من الدمار بفضل نجاح قوات الجيش السوري في حمايتها وعدم تركها للمسلحين الذين أخفقوا مرارا في الاستيلاء عليها.

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