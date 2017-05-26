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اعتقال عاشر مشتبه به في اعتداء مانشستر ببريطانيا

نشر يوم 2017/05/26 5 0 أمينة/ج اعتقال عاشر مشتبه به في اعتداء مانشستر ببريطانيا
اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، مشتبه به جديد في إطار التحقيق حول اعتداء مانشستر، حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وأضاف نفس المصدر،أن المشتبه به يعد العاشر من بين  المقبوض عليهم منذ الاعتداء،  مشيرة الى أنه اعتقل  في منطقة "موس سايد" في  الجزء الجنوبي من مدينة مانشستر. 

وفي السياق ذاته  قالت شرطة مقاطعة مانشستر الكبرى  أن عناصرها "ذهبت لتفتيش  عنوان منفصل في "موس سايد" وعقار في بلدة "سانت هيلينز" الواقعة على بعد 25  ميلا من مدينة ليفربول"  مشيرة إلى أن عمليات البحث والتفتيش مرتبطة باعتداء  مانشستر .

وبحسب الصحيفة البريطانية،  فإن التحقيقات تركزت خصوصا على الجالية الليبية،  باعتبار أن منفذ الاعتداء من أصول ليبية .

 

 

 

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